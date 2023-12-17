Гимнастка Лала Крамаренко выиграла три финала на турнире в Пекине

Российская гимнастка Лала Крамаренко одержала три победы в отдельных видах на соревнованиях по художественной гимнастике «Небесная грация», которые проходят в столице Китая Пекине.

Гимнастка выиграла соревнования с обручем, мячом и лентой. Также Крамаренко заняла второе место в упражнениях с булавами, уступив соотечественнице Диане Чугунихиной.

19-летняя Лала Крамаренко является дочерью тренера вратарей ПФК ЦСКА, бывшего вратаря сборной Азербайджана по футболу Дмитрия Крамаренко, в 2021 году гимнастка завоевала золотую медаль чемпионата Европы в командном зачёте. Также спортсменка выиграла три золотые медали юниорского чемпионата мира и столько же раз становилась первой на юниорском чемпионате Европы по художественной гимнастике.