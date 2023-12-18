Чикунова вышла на старт заплыва на Кубке Сальникова в шубе и шапке

Многократная чемпионка России, чемпионка Европы и мира среди юниоров по плаванию Евгения Чикунова одержала победу на дистанции 200 м брассом на Кубке Владимира Сальникова, проходящего в Санкт-Петербурге с 16 по 18 декабря 2023 года.

Чикунова преодолела дистанцию турнира с результатом 2.16,89. Второе место у Ирины Шваевой (+5,97), бронза у Татьяны Горбуновой (+8,74).

Евгения Чикунова удивила зрителей турнира, выйдя на старт в шубе и меховой шапке. Это стало отсылкой к тренду в социальных сетях, набирающему популярность к концу 2023 года. Благодаря тренду в мировые чарты ворвалась песня Кати Лель «Мой мармеладный», написанная более 20 лет назад.

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Напомним, ранее к тренду присоединилась тёзка Чикуновой, фигуристка Евгения Медведева.