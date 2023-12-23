Кипчоге и Хассан определились с последним марафоном перед ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион Элиуд Кипчоге выступит на марафоне в Токио 3 марта, за пять месяцев до ОИ-2024, сообщает NBC. Кениец предпочёл выступление в столице Японии марафонам в Бостоне и Лондоне, которые пройдут в апреле 2024 года. Таким образом, он будет иметь дополнительное время на подготовку к Играм в Париже.

Кипчоге намеревается победить в столице Франции и стать первым человеком в истории с тремя золотыми медалями Игр в марафоне. На тот момент ему должно исполниться 39 лет, так что он может стать самым старым победителем ОИ в любом беговом виде. Добавим, что сборная Кении ещё не объявила трёх человек, которые выступят в её составе в Париже.

Также на марафоне в Токио выступит нидерландская бегунья Сифан Хассан. 30-летняя спортсменка ещё не заявляла, в каких видах собирается выступить на ОИ-2024.

На Играх-2020 в Токио она завоевала золото на дистанциях 5000 м и 10000 м и бронзу на 1500 м. В Париже в следующем году она может стать первой спортсменкой в истории, которая выступит на 5000 м, 10000 м и в марафоне на одних ОИ.