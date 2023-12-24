Гандбольный клуб ЦСКА обыграл «Гомель» в матче SEHA — Gazprom League

Гандболисты московского ЦСКА в гостях переиграли «Гомель» и догнали по очкам лидера группы А «Мешков Брест».

За 10 минут до конца встречи ЦСКА выигрывал с разницей в девять мячей (31:22), однако «Гомель» сумел поддержать интригу, сократив в концовке отставание до двух мячей.

Гандбол. Чемпионат России. SEHA — Gazprom League. Мужчины

24 декабря. Группа А

«Гомель» — ЦСКА — 32:34 (13:17)

Турнирное положение. 1. «Мешков Брест» — 10 очков (шесть матчей). 2. ЦСКА — 10 (7). 3. «Зенит» — 6 (5). 4. «Пермские медведи» — 4 (6) 5. «Гомель» — 0 (6).