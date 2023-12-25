«А были созданы условия, чтобы они остались?» Карякин — о смене гражданства шахматистами

Победитель турнира претендентов 2016 года российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о причинах частой смены гражданства российскими шахматистами.

«За последние полтора года был очень большой отток наших шахматистов, причём мирового уровня. Я считаю, что это большая потеря для нас. Конечно, можно обвинить их в непатриотичности или ещё в чём-то, но были ли созданы условия для того, чтобы они остались? Я считаю, что должно делаться больше.

Я считаю, что нельзя разбрасываться шахматистами подобного уровня. Я не говорю, что кто-то из них стал бы чемпионом мира. Но они могли представлять нашу страну на международных соревнованиях, находясь на первых ролях. Так что это, конечно, серьёзное упущение. Но сейчас нужно концентрироваться на развитии детского спорта, нужно воспитывать новых талантов, чтобы в перспективе 5-10 лет мы могли подтянуть это подрастающее поколение и нивелировать те потери, которые произошли в этом году», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.