Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Свобода слова – это важно». Магнус Карлсен отреагировал на блокировку блога Крамника

«Свобода слова – это важно». Магнус Карлсен отреагировал на блокировку блога Крамника
Комментарии

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отреагировал на новость о том, что популярная шахматная онлайн-платформа Chess.сom (заблокирована в России с апреля 2022 года) закрыла от пользователей блог 14-го чемпиона мира, россиянина Владимира Крамника. Это связано с тем, что Крамник неоднократно критиковал Chess.сom за отсутствие серьёзных мер по борьбе с читерством.

«Я хочу сказать, что свобода слова – это очень важно. Я не буду говорить конкретно об этом случае, но в целом думаю, что на мнение нужно отвечать другим мнением, а не замалчиванием», — сказал Карлсен на пресс-конференции, посвящённой старту чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде (Азербайджан).

Материалы по теме
Магнус Карлсен защищает свои короны! Главное о чемпионате мира по рапиду и блицу — 2023
Магнус Карлсен защищает свои короны! Главное о чемпионате мира по рапиду и блицу — 2023
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android