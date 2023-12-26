«Свобода слова – это важно». Магнус Карлсен отреагировал на блокировку блога Крамника

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отреагировал на новость о том, что популярная шахматная онлайн-платформа Chess.сom (заблокирована в России с апреля 2022 года) закрыла от пользователей блог 14-го чемпиона мира, россиянина Владимира Крамника. Это связано с тем, что Крамник неоднократно критиковал Chess.сom за отсутствие серьёзных мер по борьбе с читерством.

«Я хочу сказать, что свобода слова – это очень важно. Я не буду говорить конкретно об этом случае, но в целом думаю, что на мнение нужно отвечать другим мнением, а не замалчиванием», — сказал Карлсен на пресс-конференции, посвящённой старту чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде (Азербайджан).