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Чемпионат Европы по гандболу может сорваться из-за забастовки немецких машинистов

Чемпионат Европы по гандболу может сорваться из-за забастовки немецких машинистов
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Генеральный секретарь немецкой федерации гандбола Марк Шобер опасается, что немецкий профсоюз машинистов проведёт забастовку, которая может оказать негативное влияние на предстоящий чемпионат Европы.

«Возможная в январе забастовка может стать большой проблемой. Мы сейчас прорабатываем различные сценарии. Очень надеемся, что все спорящие стороны придут к соглашению, чтобы обеспечить наилучшие логистические условия для болельщиков из ближнего и дальнего зарубежья, команд и официальных лиц во время мужского чемпионата Европы по гандболу», — сказал Шобер в интервью TAG24.

Отметим, первая забастовка случилась в начале декабря из-за конфликта между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и GDL. Последний потребовал повышения заработной платы на €555 в месяц, 35-часовую рабочую неделю для сотрудников, которые трудятся посменно, вместо 38-часовой недели, при сохранении полной заработной платы. Deutsche Bahn отклонил эти требования, что привело к конфликту. Чемпионат Европы по гандболу пройдёт в Германии с 10 по 28 января

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