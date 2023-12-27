«Черноморочка» обыграла «Кубань» и вышла в четвертьфинал Кубка России по гандболу

26 декабря в матче 1/8 финала Кубка России по гандболу среди женщин новороссийская «Черноморочка» обошла краснодарскую «Кубань» со счётом 24-28 и отправилась в четвертьфинал. Об этом сообщает Федерация Гандбола России.

В Краснодаре, во дворце спорта «ОЛИМП» «Кубань» приняла команду из Новороссийска. Гости открыли счёт уже на первой минуте матча благодаря Наталье Никитиной. На протяжении всей игры между командами шла упорная борьба. «Кубань» догоняла соперников после каждого гола, однако с 38-й минуты матча разрыв в счёте стал увеличиваться.

В следующем этапе Кубка России к «Черноморочке» и «Лучу» из Москвы присоединяться еще 4 команды, участвовавшие в Финале четырёх в прошлом году: ЦСКА, «Лада», «Ростов-Дон» и «Звезда». Жеребьёвка следующей стадии пройдет в среду, 27 декабря, и начнётся в 12:00 мск.