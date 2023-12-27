В Румынии планируют засчитать гандбольной команде техническое поражение во всех матчах

Румынская федерация гандбола может засчитать женской команде «Глория Бузэу» технические поражения во всех матчах со счётом 0:10 за несоблюдение регламента Национальной лиги. Об этом сообщает Handballfast.

Команда «Глория Бузэу» с начала сезона провела 11 матчей, заработав 16 очков. Сейчас она занимает седьмую строчку турнирной таблицы. Однако выяснилось, что на всех матчах на скамейке «Глории Бузэу» находился тренер вратарей Габриэл Бороди. При этом контракт с тренером не был зарегистрирован в федерации.

Сейчас вопрос изучается дисциплинарным комитетом, однако в случае штрафа, помимо технических поражений во всех проведённых матчах, у команды также отнимут по одному очку за каждый матч. Так в копилке «Бузэу» останется только пять очков, и они опустятся на предпоследнее место.

Клуб с бюджетом в € 2,5 млн также должен будет получить штраф в 55 тысяч леев (1 114 796 рублей).