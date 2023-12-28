Глава ФИДЕ Дворкович высказался о борьбе с шахматным читерством

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался на тему борьбы 14-го чемпиона мира Владимира Крамника с читерством и блокировки его блога на онлайн-платформе Chess.cоm (заблокирована в России с апреля 2022 года) в интервью, опубликованном в телеграм-канале Федерации шахмат России.

«Мы видим будущее за онлайн-шахматами и сейчас ведём работу по сотрудничеству с международными киберспортивными организациями. Для нас борьба с читерством важна. Если мы не будем иметь чётких и заслуживающих доверия способов бороться с читерами, исключать эти случаи из наших турниров, то будут проблемы с включением шахмат в крупные мультиспортивные соревнования в киберспорте и под эгидой МОК. Мы не допускаем любых проявлений читерства, будь то компьютерные подсказки или сдача партии ради достижения личных целей. Мы считаем, что люди, которые сигнализируют о потенциальном читерстве, это наши помощники. Они делают это честно на основе анализа, а не просто сообщение о конкретном факте. Для нас это дополнительный инструмент для выявления методов читерства и системной борьбы с этим, а не просто меры в отношении конкретных людей. В этом смысле чёткие и понятные заявления со стороны ведущих шахматистов мира – Магнуса Карлсена и Владимира Крамника – правильное информирование общественности о том, какие риски они видят. Понятно, что иногда перехлёстывают эмоции, иногда возникают сложные моменты ведения этого диалога.

Я согласен с Магнусом в том, что любое мнение должно встречаться мнением, то есть должен быть диалог. Надеюсь, найдётся способ выстраивания диалога между руководством любых онлайн-платформ и шахматистами, которые заинтересованы в исключении читеров из шахматной практики. Нужна площадка для диалога, нужен формат. При необходимости ФИДЕ может играть роль медиатора. Я не говорю, что в чём Владимир прав или неправ, поскольку он оперирует статистическими выкладками, а не конкретными доказательствами и фактами. Тем не менее статистика часто даёт повод для размышления и разговора», — сказал Дворкович.