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Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду

Магнус Карлсен стал пятикратным чемпионом мира по рапиду
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Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан). 33-летний гроссмейстер набрал 10 очков.

Он обеспечил себе победу на турнире в последней партии против индийского гроссмейстера Рамешбабу Прагнанандха, которая завершилась вничью.

«Я счастлив. Я был не очень доволен вчерашними партиями, поэтому решил, что не нужно усложнять задачу. Возможно, сегодня я играл немного осторожно», – приводит слова Карлсена после победы NRK.

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