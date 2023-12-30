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Киптум нацелился пробежать марафон из двух часов 14 апреля

Киптум нацелился пробежать марафон из двух часов 14 апреля
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Мировой рекордсмен в марафоне кениец Келвин Киптум рассказал о своей подготовке и ответил на вопрос, когда состоится его следующее выступление.

«Уже известно: Роттердамский марафон 14 апреля. Я хотел бы расти дальше и, таким образом, неизбежно преодолеть барьер двух часов.

Я отправлюсь туда, чтобы пробежать быстро. Трасса идеальна, и толпы зрителей на улицах заставляют вас стараться изо всех сил. Я хотел бы стать частью богатой истории этого марафона. Если подготовка пойдет в правильном направлении, с пиками в 270 километров в неделю, и позволят погодные условия, я попробую выбежать из двух часов.

Из-за интенсивной подготовки я вижусь со своей семьёй только раз в неделю. Но это полностью осознанный выбор, сделанный в согласии с моей женой, чтобы можно было сосредоточиться на своих целях на 100 процентов.

В составе сборной Кении на Олимпийских играх-2024 есть только три места, и я хочу занять одно из них. Как команда, мы будем сотрудничать, но потом каждый начнёт заботиться о себе», — приводит слова Киптума Gazzetta dello Sport.

В октябре Киптум обновил мировой рекорд на 34 секунды, показав в Чикаго результат 2 часа 35 секунд. Для кенийца это был третий марафон в карьере.

Двукратный олимпийский чемпион в марафоне Элиду Кипчоге в 2019 году пробежал марафонскую дистанцию за 1 час 59 минут 40 секунд, однако это время, показанное на соревновании INEOS 1:59 Challenge, не претендовало на признание в качестве рекордного. Условия проведения мероприятия специально были заточены под результат конкретного спортсмена, включая нескольких пейс-мейкеров.

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