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Магнус Карлсен высказался о своей победе на чемпионате мира по блицу

Магнус Карлсен высказался о своей победе на чемпионате мира по блицу
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Норвежский шахматист, гроссмейстер и чемпион мира Магнус Карлсен высказался о своей победе на чемпионате мира по блицу, завершившемся в Самарканде (Узбекистан) в субботу, 30 декабря. Ранее на этой неделе спортсмен стал чемпионом мира по рапиду.

«Испытываю облегчение, но также и чувствую усталость. Это был нелёгкий день. Но самочувствие, конечно, хорошее. Однако я плохо спал, сил вообще не было, просто пытался пережить вечер за вечером.

Вызов судьи в финале? Я предполагал, что буду играть белыми, и просто хотел получить объяснения по правилам, поэтому говорил с судьёй перед заключительным матчем, когда увидел чёрные фигуры. Он подошёл, проверил и всё объяснил, сказав, что всё в порядке», — приводит слова Карлсена TV2.

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