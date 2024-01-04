Польский политик осудил гроссмейстера Дуду, не пожавшего руку шахматисту из России

Польский политик Яцек Вилк отреагировал на эпизод, произошедший во время чемпионата мира по быстрым шахматам.

Напомним, на турнире, который прошёл с 26 по 30 декабря 2023 года в Самарканде (Узбекистан), россиянин Денис Хисматуллин перед матчем протянул руку своему сопернику, польскому гроссмейстеру Ян-Кшиштофу Дуде, на что тот ответил жестом, означающим отказ.

«Спорт должен был стать альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом — это проявление слабости и противоречие самой его сути. Спортсмен должен решить, чем он занимается — спортом или политикой», — написал Вилк на своей странице в социальных сетях.

Ранее в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) заявили, что Дуда может получить наказание за инцидент, если того потребует Хисматуллин.