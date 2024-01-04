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Польский политик осудил гроссмейстера Дуду, не пожавшего руку шахматисту из России

Польский политик осудил гроссмейстера Дуду, не пожавшего руку шахматисту из России
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Польский политик Яцек Вилк отреагировал на эпизод, произошедший во время чемпионата мира по быстрым шахматам.

Напомним, на турнире, который прошёл с 26 по 30 декабря 2023 года в Самарканде (Узбекистан), россиянин Денис Хисматуллин перед матчем протянул руку своему сопернику, польскому гроссмейстеру Ян-Кшиштофу Дуде, на что тот ответил жестом, означающим отказ.

«Спорт должен был стать альтернативой политике, поэтому смешивать политику со спортом — это проявление слабости и противоречие самой его сути. Спортсмен должен решить, чем он занимается — спортом или политикой», — написал Вилк на своей странице в социальных сетях.

Ранее в Международной федерации шахмат (ФИДЕ) заявили, что Дуда может получить наказание за инцидент, если того потребует Хисматуллин.

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