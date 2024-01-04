«Снова подам ему руку». Российский шахматист — о скандале с отказом поляка от рукопожатия

Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин высказался о ситуации, произошедшей с ним на чемпионате мира по быстрым шахматам. Письмо от имени шахматиста в своём официальном телеграм-канале опубликовал Сергей Карякин.

Напомним, на турнире, который прошёл с 26 по 30 декабря в узбекистанском Самарканде, Хисматуллин перед одним из матчей протянул руку своему сопернику, польскому гроссмейстеру Ян-Кшиштофу Дуде, на что тот ответил жестом, означающим отказ. Видео этого момента распространилось в социальных сетях в начале января 2024 года.

В пресс-службе Международной федерации шахмат (ФИДЕ) прокомментировали скандальный инцидент, заявив, что санкции на Дуду могут быть наложены только в случае, если того потребует Хисматуллин.