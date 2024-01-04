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Популярный шахматный сайт заблокировал Хисматуллина после скандального инцидента на ЧМ

Популярный шахматный сайт заблокировал Хисматуллина после скандального инцидента на ЧМ
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Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин сообщил, что после скандальной ситуации, произошедшей с ним в конце декабря на чемпионате мира в Самарканде (Узбекистан), популярная платформа Chess.cоm (заблокирована в России с апреля 2022 года) приняла решение заблокировать его.

Напомним, в декабре сильнейший польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался пожимать руку Хисматуллину. Позднее выяснилось, что это, скорее всего, это вызвано тем, что Денис открыто поддерживает СВО и неоднократно посещал зону боевых действий на Украине.

«Самый популярный шахматный сайт Chess.com прислал электронное письмо, в котором уведомил меня, что отныне мне запрещается участие в призовых турнирах и любая социальная активность на их сайте», — говорится в заявлении Хисматуллина, опубликованном в телеграм-канале Сергея Карякина.

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