Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Тале Дейла прокомментировала продление контракта с «Оденсе»

Тале Дейла прокомментировала продление контракта с «Оденсе»
Аудио-версия:
Комментарии

Левый полусредний игрок Тале Рушфельдт Дейла продлила контракт с топовым гандбольным клубом Дании «Оденсе» до лета 2027 года и заявила, что решение о продлении контракта далось ей легко.

«Оденсе» — очень интересная команда, и мне нравится быть частью клуба. Я с нетерпением жду возможности продолжать помогать нам побеждать как можно больше. Решение было простым. Мне нравится быть здесь, и у меня большие амбиции на будущее» — приводит слова Дейлы NRK.

Тейла приехала из норвежского клуба элитсерии «Мольде», который по прошествии 11 матчей одержал пять побед. Она пополнила состав клуба высшей лиги по гандболу «Оденсе» в начале сезона-2023/2024 и провела за клуб 26 матчей, забросив 62 мяча.

Напомним, сейчас «Оденсе» занимает третью строчку турнирной таблицы высшей лиги, у него на счету 18 очков. В текущем сезоне топовому датскому клубу даже удалось одержать серию из семи побед. От первого места «Оденсе» отделяет всего четыре очка.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android