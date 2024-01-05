Тале Дейла прокомментировала продление контракта с «Оденсе»

Левый полусредний игрок Тале Рушфельдт Дейла продлила контракт с топовым гандбольным клубом Дании «Оденсе» до лета 2027 года и заявила, что решение о продлении контракта далось ей легко.

«Оденсе» — очень интересная команда, и мне нравится быть частью клуба. Я с нетерпением жду возможности продолжать помогать нам побеждать как можно больше. Решение было простым. Мне нравится быть здесь, и у меня большие амбиции на будущее» — приводит слова Дейлы NRK.

Тейла приехала из норвежского клуба элитсерии «Мольде», который по прошествии 11 матчей одержал пять побед. Она пополнила состав клуба высшей лиги по гандболу «Оденсе» в начале сезона-2023/2024 и провела за клуб 26 матчей, забросив 62 мяча.

Напомним, сейчас «Оденсе» занимает третью строчку турнирной таблицы высшей лиги, у него на счету 18 очков. В текущем сезоне топовому датскому клубу даже удалось одержать серию из семи побед. От первого места «Оденсе» отделяет всего четыре очка.