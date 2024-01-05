«Пока нет ясности с отбором на Кубок мира». Боднарук — о переходе ФШР в Азию

Российская шахматистка Анастасия Боднарук, чемпионка мира по рапиду, рассказала, как влияет на неё нейтральный статус, а также высказалась о том, что украинцы не пожимают россиянами руки на турнирах.

«Пожала ли мне руку украинка Музычук на чемпионате мира? Нет. Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет.

Отсутствие российского флага? Мы уже привыкли к этому. Когда играешь рапид и блиц, вообще максимально фокусируешься на партии и не замечаешь ничего вокруг», — приводит слова спортсменки издание «РИА Новости Спорт».

Также спортсменка прокомментировала переход Федерации шахмат России в Азию: «Пока нет ясности с ключевым моментом — отбором на Кубок мира. Когда будет изменена система отбора для российских шахматистов, тогда можно будет делать первые выводы».