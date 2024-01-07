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Ласицкене считает уместным выступление под нейтральным флагом при отсутствии иного выхода

Ласицкене считает уместным выступление под нейтральным флагом при отсутствии иного выхода
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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, олимпийская чемпионка 2020 года, считает уместным выступление россиян под нейтральным флагом на международных соревнованиях, если иного выхода нет.

«Считаю ли я уместным выступать под нейтральным флагом? Мы с 2017 года выезжали на таких условиях, но все вокруг прекрасно понимали, что мы россияне. Все знали, что у нас нет другого выхода соревноваться с сильнейшими. А если этот выход и был, то его наши федерация, министерство и олимпийский комитет тогда не успели найти», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Напомним, российские легкоатлеты находятся под санкциями из-за допингового скандала с конца 2015 года. С 2017 года и до отстранения в 2022 году спортсмены могли выступать в нейтральном статусе при условии получения специального разрешения от Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

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