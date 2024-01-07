Ласицкене: от многих прыгуний в высоту получала письма поддержки, но у каждого своя жизнь

Российская прыгунья в высоту, олимпийская чемпионка 2020 года Мария Ласицкене рассказала, что получала от иностранных спортсменок письма поддержки после отстранения россиян от международных турниров в 2022 году.

«Легкоатлетическая семья, может быть, и есть. Но ей не всегда позволяют говорить то, что она хочет. Не нужно всех стричь под одну гребёнку. Есть спортсмены, которые понимают нашу ситуацию. Я получала письма поддержки от многих прыгуний в высоту, но у каждого своя жизнь, так что лично я никакой публичной поддержки ни от кого не ждала и понимаю всех», — приводит слова спортсменки ТАСС.

Напомним, в декабре 2023 года глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что россияне не будут допущены до международных соревнований в ближайшее время, несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).