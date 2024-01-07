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Злочевский считает, что Карлсен пропустит турнир претендентов из-за низкой суммы призовых

Злочевский считает, что Карлсен пропустит турнир претендентов из-за низкой суммы призовых
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Гроссмейстер Александр Злочевский прокомментировал отказ лидера мирового рейтинга норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена от участия в турнире претендентов.

«Недавно Магнус выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, получил удовольствие. Его нынешний отказ ожидаем после решения не играть в матче за мировую шахматную корону. Турнир претендентов и матч за корону — нервные, выматывающие вещи, которые уже, возможно, не приносят ему удовольствие, Магнус уже насладился чемпионством. Он продолжает играть в шахматы, его приглашают, он получает не меньшие гонорары. Кто‑то говорил, что он, как Фишер, хочет поднять планку призовых. Хотя в матче за шахматную корону уже достаточный призовой фонд, любые виды спорта не откажутся от такого», — сказал Злочевский в интервью «Матч ТВ».

Напомним, в список участников турнира претендентов вошли Ян Непомнящий (Россия), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Гукеш Доммараджу (Индия) и Алиреза Фируджа (Франция). Карлсена же заменит 28-летний азербайджанец Ниджат Абасов, который стал четвёртым на Кубке мира.

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