Владимир Путин заявил, что занимается спортом каждый день по два часа

Президент России Владимир Путин рассказал, сколько времени в день уделяет занятиям спортом. Путин подчеркнул, что каждый человек должен заниматься спортом ежедневно для поддержания здоровья, и отметил, что количество занимающихся спортом является одним из самых важных показателей развития общества.

«Конечно, я занимаюсь спортом каждый день минимум по два часа, примерно… Чуть побольше бывает, потому что там зал, бассейн, всё это вместе, душ, два с половиной часа.

Не обязательно, что нужно по два часа, но хотя бы час, хотя бы полчаса. Каждый человек должен знать, что он должен уделить этому время. У нас существуют даже определённые показатели, которых мы должны добиваться в стране: сколько человек в стране должно заниматься физической культурой и спортом. Это один из важнейших социальных показателей развития общества", — приводит слова Путина «РИА Новости».