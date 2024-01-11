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Две гандболистки черногорской «Будучности» вышли на игру в футболках команды соперника

Две гандболистки черногорской «Будучности» вышли на игру в футболках команды соперника
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Две гандболистки черногорской «Будучности», Елена Вукчевич и Надя Кадович, в матче с «Бухарестом» играли в футболках команды соперника. Курьёзная ситуация произошла в матче группового этапа женской Лиги чемпионов.

Представительницы черногорской команды прибыли в Бухарест без багажа. Позже выяснилось, что его задержали в аэропорту Черногории. «Бухарест», вышедший на матч в синих футболках, выделил гандболисткам «Будучности» две белые майки гостевого комплекта. На форму Кадович успели нанести игровой номер маркером, а Вукчевич несколько минут находилась на площадке без номера. Позже штаб «Будучности» исправил ошибку и нарисовал номер второй гандболистке.

Отметим, встреча закончилась со счётом 44:26 в пользу румынской команды.

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