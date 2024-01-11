Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Непомнящий — о партии с Дубовым: не горжусь, но и не считаю, что должен стыдиться

Непомнящий — о партии с Дубовым: не горжусь, но и не считаю, что должен стыдиться
Комментарии

Российский гроссмейстер, двукратный участник матча за шахматную корону Ян Непомнящий высказался о партии с соотечественником Даниилом Дубовым на чемпионате мира по блицу, которая всколыхнула общественность.

«Я не горжусь этой партией. Но и не считаю, что должен стыдиться, но и вспоминаю её без удовольствия. Я хочу извиниться перед теми болельщиками, кто посчитал её неуважением к шахматам. Я стремился к другому. Это способ протеста. Возможно, он был чрезмерным, но что сделано, то сделано», — приводит слова Непомнящего Chess.com (заблокирован в России).

Напомним, в рамках 11-го тура Непомнящий и Дубов ходили только конями, а затем вернули их в исходное положение. Судья признал партию договорной и обнулил результат (0,5) спортсменов.

Материалы по теме
Скандалище на чемпионате мира по шахматам: Непомнящего наказали за договорную ничью
Скандалище на чемпионате мира по шахматам: Непомнящего наказали за договорную ничью
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android