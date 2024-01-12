В США поддержали намерение шпажиста Биды выступить за сборную страны на ОИ-2024

В американской «Академии мастеров фехтования» выразили надежду, что российскому шпажисту Сергею Биде удастся выступить на Олимпиаде в Париже под флагом США, сообщает ТАСС.

«Они наняты нами и поддерживаются нами с самого первого дня. Они тренируют наших фехтовальщиков. Сергей также тренируется с нашими конкурентоспособными фехтовальщиками и участвует в турнирах в США, представляя наш клуб. Они оба замечательные и очень талантливые люди. Мы надеемся, что у них будет шанс выступить на Олимпийских играх, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать их в этом процессе вместе с их адвокатом Джеком Винером и многими людьми, которые поддерживают и любят их в США», — приводит слова представителя академии ТАСС.

Ранее стало известно, что Сергей Бида и его супруга Виолетта, а также бывший саблист российской сборной Константин Лоханов хотят получить гражданство США, чтобы выступить за американскую сборную на летних Олимпийских играх в Париже.