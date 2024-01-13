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Ян Непомнящий одержал победу в первом туре Tata Steel Chess — 2024

Ян Непомнящий одержал победу в первом туре Tata Steel Chess — 2024
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу в первом туре шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, проходящего в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Спортсмен обыграл нидерландца Макса Уормердама на 29-м ходу. Встреча шахматистов продолжалась 1 час 43 минуты.

Во втором туре соревнований по классическим шахматам Непомнящего ждёт встреча с 17-й чемпионкой мира среди женщин китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Их поединок состоится в воскресенье, 14 января.

Всего в рамках Tata Steel Chess будет сыграно 13 туров. Финальный день соревнований — воскресенье, 28 января.

Отметим, что также на соревнованиях выступают действующий чемпион мира из Китая Дин Лижэнь и выступающий за Францию призёр чемпионатов мира по рапиду и блицу Алиреза Фирузджа.

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