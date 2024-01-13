Дин Лижэнь в первой классической партии после возвращения сыграл вничью

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, действующий чемпион мира, в первой классической партии после своего возвращения на соревнования сыграл вничью. Это произошло в первом туре шахматного турнира Tata Steel Chess — 2024, в котором спортсмен встречался с индийским шахматистом Видитом Сантош Гуджрати.

Во втором туре соревнований Дин Лижэнь сыграет с немецким шахматистом российского происхождения Александром Донченко. Их встреча пройдёт в воскресенье, 14 января.

Отметим, что до этого турнира Дин Лижэнь не выступал на соревнования по классическим шахматам с 15 мая 2023 года, когда он играл на этапе Grand Chess Tour — 2023 в Бухаресте (Румыния).

В рамках турнира Tata Steel Chess будет сыграно 13 туров. Соревнования проходят в Нидерландах с 12 по 28 января.