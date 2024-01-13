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ФИДЕ официально объявила о снятии Карлсена с турнира претендентов. Его заменит Абасов

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) официально объявила, что чемпион мира норвежец Магнус Карлсен снялся с турнира претендентов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации сегодня, 13 января.

«Несмотря на квалификацию на турнир претендентов 2024 года, Магнус Карлсен официально снялся с соревнований. Карлсен ранее заявлял о своём нежелании принимать участие в турнире, однако официальное письмо об отказе было получено FIDE сегодня», — говорится в публикации пресс-службы ФИДЕ.

Магнуса Карлсена на турнире официально заменит азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов, который стал четвёртым на Кубке мира.

Текущий состав участников турнира претендентов — 2024 выглядит следующим образом: Ян Непомнящий (Россия, участник матча за звание чемпиона мира в 2023 году), Рамешбабу Прагнанандха (Индия), Фабиано Каруана (США), Ниджат Абасов (Азербайджан), Видит Сантош Гуджрати (Индия), Хикару Накамура (США), Алиреза Фируджа (Франция) и Гукеш Доммараджу (Индия).