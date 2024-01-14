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Московский ЦСКА обыграл «Акбузат» в матче мужского чемпионата России по гандболу

Сегодня, 14 января, в матче чемпионата России среди мужчин гандболисты московского ЦСКА переиграли уфимский клуб «Акбузат». Встреча завершилась со счётом 35:29 в пользу московской команды.

Самым результативным игроком матча стала гандболист ЦСКА и сборной России Сергей Иванов. В его активе девять результативных баллов. У гостей семь очков набрал Ярослав Лукьянцев.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 14 января

ЦСКА (Москва) — «Акбузат» (Уфа) — 35:29 (19:19) (С.Иванов — 9, В.Воробьёв, Гребёнкин — по 5; Лукьянцев — 7, Насибуллин — 6).

После 14 туров ЦСКА возглавляет турнирную таблицу. На счету московской команды 27 очков. «Акбузат», набрав четыре очка, занимает 10-е место в чемпионате России.