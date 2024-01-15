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Фанаты сборной Германии освистали Олафа Шольца на гандбольном матче ЧЕ в Берлине

Фанаты сборной Германии освистали Олафа Шольца на гандбольном матче ЧЕ в Берлине
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Фанаты сборной Германии освистали канцлера страны Олафа Шольца во время матча чемпионата Европы по гандболу между Германией и Северной Македонией, сообщает газета Bild.

При счёте 9:4 в пользу Германии по громкоговорителю объявили о присутствии Шольца на трибунах. Это объявление болельщики встретили свистом и гулом.

В ассоциации гандбола Германии (DHB) выразили сожаление по поводу случившегося.

«Мне жаль, что его освистали. Но я надеюсь, что, несмотря на это, он посмотрел увлекательную игру», — заявил спортивный директор DHB Аксель Кромер.

Матч между сборными Германии и Северной Македонии, проходивший в Берлине, завершился со счётом 34:25 в пользу немцев.

Напомним, чемпионат Европы — 2024 проходит в шести немецких городах с 10 по 28 января. Действующими победителями турнира является сборная Швеции.

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