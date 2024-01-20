Непомнящий сыграл вничью с Прагнанандхой в 6-м туре Tata Steel Chess

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с индийским шахматистом Рамешбабу Прагнанандхой в 6-м туре шахматного турнира Tata Steel Chess, проходящего в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Непомнящий в этой партии играл белыми фигурами, встреча завершилась на 44-м ходу.

В субботу, 20 января, спортсмену предстоит встреча с иранцем Пархамом Магсудлу.

Сейчас на счету Непомнящего три очка, он идёт на восьмом месте в турнирной таблице, записав на свой счёт четыре ничьих, победу и поражение. Текущим лидером Tata Steel Chess является нидерландец Аниш Гири, в активе которого после шести туров 4,5 очка: у спортсмена три победы и три ничейных результата.

Напомним, всего на турнире будет сыграно 13 партий. Соревнования завершатся в воскресенье, 28 января.