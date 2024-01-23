Ласицкене выиграла всероссийские соревнования по прыжкам в высоту в Москве

Российская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене одержала победу во всероссийских соревнованиях по прыжкам в высоту «Мемориал В.М. Дьячкова и Н.Г. Озолина». Спортсменка прыгнула на 1.90 м. Она представляла на соревнованиях Кабардино-Балкарию и Московскую область.

Второе место этих соревнований осталось за Кристиной Королёвой, представляющей Липецкую и Кемеровскую область, — 1 метр 87 см. Замыкает тройку лидеров Татьяна Ермаченкова, представляющая Ленинградскую область,-- 1 метр 87 см.

Напомним, что в 2020 году спортсменка стала олимпийской чемпионкой в Токио по прыжкам в высоту. Ранее бали версии, что она планирует завершать спортивную карьеру, однако окончательного решения об уходе из профессионального спорта Ласицкене пока не приняла.