Ян Непомнящий прокомментировал победу над Дин Лижэнем на турнире в Нидерландах

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о том, чувствует ли он, что взял реванш у Дин Лижэня за поражение в финальном матче за шахматную корону в 2023 году.

«И да и нет. Хочу упомянуть, что, как я думаю, с самого начала партии я смотрел на него, и он выглядел не очень хорошо, поэтому не стоит сильно гордиться», — сказал Непомнящий.

Напомним, Непомнящий играл белыми фигурами, Лижэнь сдался на 36-м ходу. После данной победы в активе россиянина 5,5 балла. В следующем туре Ян сразится с местным гроссмейстером Анишем Гири.