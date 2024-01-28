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Садулаев стал победителем Кубка Ивана Ярыгина в весе до 97 кг

Садулаев стал победителем Кубка Ивана Ярыгина в весе до 97 кг
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев стал победителем международных соревнований «Кубок Ивана Ярыгина», которые прошли 25–28 января в Красноярске.

В финальном поединке в весовой категории до 97 кг Садулаев оказался сильнее Шамиля Мусаева со счётом 5:2. Это был первый старт Абдулрашида после восстановления от травмы.

Садулаев стал победителем турнира в третий раз в своей карьере. Этой победой он закрепил за собой место в сборной на чемпионат Европы, который в феврале пройдёт в Румынии.

Отметим, что в весе до 86 кг Артур Найфонов выиграл у Арслана Багаева со счётом 3:1.

В этом году на соревнованиях выступили представители 24 стран. Впервые в них приняли участие спортсмены из Аргентины, Венесуэлы, Сирии и Эквадора.

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