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Поздняков — об Олимпиаде в Сочи: тогда вся страна испытала чувство единения

Поздняков — об Олимпиаде в Сочи: тогда вся страна испытала чувство единения
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поделился воспоминаниями об Олимпийских играх 2014 года в Сочи.

«В этом году исполняется 10 лет со дня проведения в Сочи XXII Олимпийских зимних игр, которые мировое сообщество справедливо назвало лучшими мультиспортивными соревнованиями в современной истории олимпийского движения!

Лично для меня, помимо незабываемых воспоминаний от церемоний открытия и закрытия Игр, побед и ярких выступлений наших спортсменов, Сочи-2014 — это ещё и мгновения эстафеты олимпийского огня в родном Новосибирске, где мне удалось поучаствовать в качестве факелоносца. Тогда вся страна испытала чувство единения в преддверии наших Олимпийских игр», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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