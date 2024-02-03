Макаренко — после победы на «Русской зиме»: здесь плохие колодки, с этим ничего не сделали

Девятикратная чемпионка России российская бегунья на короткие дистанции Кристина Макаренко прокомментировала победу в беге на 60 метров на соревнованиях «Русская зима».

«Я очень рада, что улучшила свой лучший результат сезона. По ощущениям получилось сделать всё, что было задумано.

Ситуация с отстранением от сборов? Не очень хотелось бы говорить на эту тему на соревнованиях. Скажу лишь, что всегда можно подготовиться и сборы – это не самое важное для спортсменов.

Я очень рада за Наташу (Комбарову), она теперь тренируется с нами. Она пробежала по личному рекорду. Сегодня была очень хорошая конкуренция. Я её чувствовала на дорожке. Возможно, это и дало сегодня такой результат. Здесь хорошая дорожка, но очень плохие колодки. К сожалению, с этим ничего не сделали.

С особым настроем жду чемпионат России. Хочется пробежать в манеже ЦСКА, там очень хорошая дорожка. Надеюсь, что там удастся улучшить рекорд сезона. У меня ещё запланирован старт в Санкт-Петербурге. На этом всё.

Ослаб ли допинговый контроль со стороны ВАДА? Нас не так давно включили в международный пул тестирования. Меня включали ещё перед Олимпиадой, сделали один тест и сняли сразу оттуда. Сейчас, мне кажется, что РУСАДА больше контролировала. А со стороны ВАДА не могу сказать, так как нас недавно туда включили», — передаёт слова Макаренко корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.