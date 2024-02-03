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Дарья Нидбайкина победила на турнире «Русская зима» в тройном прыжке

Дарья Нидбайкина победила на турнире «Русская зима» в тройном прыжке
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Российская легкоатлетка Дарья Нидбайкина, двукратная чемпионка России и трёхкратная чемпионка России в помещении, победила на турнире «Русская зима» в тройном прыжке. Спортсменка показала результат 14,06 метра и на 0,6 метра опередила ближайшую преследовательницу — Екатерину Коневу, серебряного призёра чемпионата мира и чемпионку мира в помещении. Тройку лидеров с результатом 13,45 метра замкнула Елизавета Дёмина.

«Русская зима». Тройной прыжок. Женщины
Итоговое положение

1. Дарья Нидбайкина (Москва, Брянская область) — 14,06 метра.
2. Екатерина Колнева (Краснодарский край, Хабаровский край) — 14,00.
3. Елизавета Дёмина (Хабаровский край) — 13,45.

Напомним, сегодня, 3 февраля, в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ в Москве проходит 33-й легкоатлетический турнир «Русская зима».

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