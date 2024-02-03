Шубенков — о «Русской зиме»: посмотрел на Ласицкене. Она как искра надежды

Российский легкоатлет, чемпион мира 2017 года Сергей Шубенков рассказал о своих эмоциях от посещения турнира «Русская зима», который проходит сегодня, 3 февраля, в Москве.

«У меня с «Русской зимой» отношения не складывались никогда, а прекратились они в 2015-м, когда мы с тренером решили, что бегать зимний сезон я больше не буду. С тех пор приезжаю на соревнования в качестве гостя и спортсмена, которого пока помнят. Как показывает практика, надо будет летом о себе регулярно напоминать.

Сегодня следил за своими «старичками», на высотников посмотрел, на Марию Ласицкене. Она как искра надежды. У меня такое чувство, что если у Маши всё хорошо, то и у всех всё хорошо. Но обратно это не работает. Она боец, в этой жизни всё видела, её не сломать», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Батраз Томаев.