Олимпийский чемпион Якоб Ингебригтсен сообщил, что готовится впервые стать отцом

Олимпийский чемпион 2020 года в беге на 1500 метров, двукратный чемпион мира норвежский легкоатлет Якоб Ингебригтсен оригинально сообщил, что впервые станет отцом.

23-летний Ингебригтсен в социальных сетях опубликовал милое фото с беременной супругой Элизабет и легкоатлетической формой для малышей.

«Ждём нового члена команды в июне», — подписал фото Ингебригтсен.

Ингебригтсен стал легкоатлетом 2023 года в Европе. Якоб стал чемпионом мира на дистанции 5000 м и серебряным призёром на 1500 м. Норвежец установил мировой рекорд на дистанции 2000 м и высшее мировое достижение на 2 милях. Ингебригтсен также поставил рекорды Европы на дистанциях 1500 м, 1 миля и 3000 м. Кроме того, он завоевал два золота на чемпионате Европы в помещении (1500 м и 3000 м).