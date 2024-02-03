Прыгунья в высоту Спиридонова одержала победу на турнире «Русская зима»

Сегодня, 3 февраля, прошли соревнования по прыжкам в высоту в рамках турнира «Русская зима». У женщин победу одержала 21-летняя Наталья Спиридонова. Она показала результат 1,93 метра и на 0,02 метра опередила ближайшую преследовательницу — олимпийскую чемпионку 2020 года, трёхкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене (1,91).

«Русская зима». Прыжок в высоту. Женщины

Итоговое положение

1. Наталья Спиридонова (Москва, Псковская область) – 1,93 метра.

2. Мария Ласицкене (Московская область, Кабардино-Балкарская Республика) – 1,91.

3. Кристина Королёва (Липецкая, Кемеровская области) – 1,91.

Напомним, сегодня, 3 февраля, в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ в Москве прошёл 3-й легкоатлетический турнир «Русская зима».