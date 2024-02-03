Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Прыгунья в высоту Спиридонова одержала победу на турнире «Русская зима»

Прыгунья в высоту Спиридонова одержала победу на турнире «Русская зима»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 февраля, прошли соревнования по прыжкам в высоту в рамках турнира «Русская зима». У женщин победу одержала 21-летняя Наталья Спиридонова. Она показала результат 1,93 метра и на 0,02 метра опередила ближайшую преследовательницу — олимпийскую чемпионку 2020 года, трёхкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене (1,91).

«Русская зима». Прыжок в высоту. Женщины
Итоговое положение

1. Наталья Спиридонова (Москва, Псковская область) – 1,93 метра.
2. Мария Ласицкене (Московская область, Кабардино-Балкарская Республика) – 1,91.
3. Кристина Королёва (Липецкая, Кемеровская области) – 1,91.

Напомним, сегодня, 3 февраля, в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ в Москве прошёл 3-й легкоатлетический турнир «Русская зима».

Материалы по теме
Ласицкене — о выступлении на «Русской зиме»: это мой лучший результат в странном сезоне
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android