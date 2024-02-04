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На Кубке Шести наций по регби прошли 2-й и 3-й матчи первого тура

Национальные сборные Шотландии и Англии уверенно стартовали в розыгрыше Кубка шести наций по регби — 2024.

Сборная Шотландии в матче первого тура переиграла в гостях в Кардиффе Уэльс со счётом 27:26. В другом матче тура в Риме англичане уверенно победили сборную Италии (27:24).

Во втором туре Италия отправится в гости к сборной Ирландии, сборная Уэльса встретится с командой Англии в Лондоне, а шотландцы проведут домашнюю игру с Францией. Матчи состоятся 10 и 11 февраля.

Отметим, турнир, проходящий по круговой системе и состоящий из пяти туров, продлится до 16 марта.

Действующим обладателем трофея является сборная Ирландии по регби. В розыгрыше Кубка наций — 2023 ирландцы одержали пять побед из пяти возможных. Для команды этот титул стал 15-м за историю проведения турнира.

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Атмосфера финала регбийного кубка: