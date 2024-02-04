Ниманн — о скандале с шахматным клубом Сент-Луиса: пришло время подняться над всем шумом

Американский гроссмейстер Ханс Ниманн продолжил высказываться по поводу отказа шахматного клуба Сент-Луиса от приглашения игрока на свои турниры.

«Помню, как один игрок не выполнил свои договорные обязательства, а затем обвинил игрока в жульничестве и на почве вендетты попытался разрушить всю его шахматную карьеру. Был ли этот игрок когда-либо наказан за весь нанесённый им ущерб? До встречи на чемпионате США. Я обязательно покажу там свои лучшие шахматы, учитывая, сколько возможностей у меня отняли. Пришло время позволить шахматам говорить самим за себя и подняться над всем шумом», — написал Ниманн в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, руководство шахматного клуба Сент-Луиса опубликовало заявление с намерением отказаться от приглашения Ниманна на турниры под своей эгидой. Причинами называются невыполнение шахматистом контрактных обязательств и нанесение ущерба частной собственности.