Поздняков: Россию должны очень серьёзно попросить о проведении Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о том, готова ли Россия вновь принять Олимпийские игры. Глава ОКР подчеркнул, что для этого международное сообщество должно прийти в себя и обратиться к российской стороне с просьбой.

«Для того чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьёзно попросить международное сообщество. Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу. Россия — щедрая душа», — приводит слова Позднякова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 7 февраля, исполнилось 10 лет со дня открытия Олимпийских игр 2014 года в Сочи. 8 февраля начнётся Спартакиада сильнейших — 2024, приуроченная к 10-й годовщине проведения ОИ в Сочи.