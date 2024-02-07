Дмитрий Чернышенко: казалось, что Томас Бах будет другом России

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с детьми из Образовательного центра на федеральной территории «Сириус» высказался о президенте Международного олимпийского комитета (МОК) Томасе Бахе.

«С 2007 года, конечно, много чего прошло. Заявка Сочи была действительно выдающейся. Тогда в Гватемале Жак Рогге, независимый президент МОК, был действительно независимым, в отличие от существующего теперь Томаса Баха. Нам казалось, что Бах будет нашим другом, но, к сожалению, он ведёт себя не в соответствии с теми ценностями, которые приняты в олимпийском движении. Вы знаете, как сейчас пытаются унижать наших спортсменов. У наших спортсменов пытались отнять медали Сочи! Пришлось отстаивать их через суд, и наши спортсмены победили», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Татьяна Постникова.