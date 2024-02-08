Магнус Карлсен стал чемпионом первого дивизиона Chessable Masters

В среду, 7 февраля, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл первый дивизион турнира Champions Chess Tour 2024 Chessable Masters.

В финале норвежский шахматист сыграл два матча с 20-летним французским шахматистом Алирезой Фируджей.

Лидер рейтинга Магнус Карлсен в сложном противостоянии одержал победу в решающем матче и подвёл итоговый результат – 2:0.

На пути к финалу Карлсен одолел Уэсли Со, Владимира Федосеева и Дениса Лазавика.

Таким образом, норвежский гроссмейстер одержал уже 14-ю победа в 17 финалах Champions Chess Tour.

Chessable Masters 2024 — это первый из четырёх турниров чемпионского шахматного тура 2024 года, в ходе которого определяется один из игроков, который попадёт в очный финал CCT.