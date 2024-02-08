Гимнастка Батыршина рассказала, почему завершила карьеру за два года до Олимпиады

Серебряный призёр Олимпийских игр в Атланте 1996 года Яна Батыршина рассказала, почему приняла решение завершить карьеру за два года до ОИ в Сиднее-2000.

«Я закончила карьеру на «сборе-отдыхе» в Италии, даже не стала ждать возвращения в Москву. Все ходили на тренировки, я – купаться на море. Тренеры не верили, что я закончила всерьёз. Если бы они понимали, что это правда, то сразу бы купили билет и отправили меня домой в Москву. Всю неделю в Италии они пытались со мной поговорить, но я решила окончательно.

Понимаю обиду своих тренеров после этого. За два года до Олимпиады, будучи лидером сборной, не заканчивают. Но и меня тут можно было понять. Чисто психологически я была на нуле, у меня не было ресурсов. Самое главное: у меня не было мотивации. Я не понимала, для чего должна дальше заниматься. Когда пропадает мотивация, тренировки идут во вред ментальному и физическому здоровью. Не уверена, что, если бы осталась, мои результаты были бы на таком же высоком уровне, как и раньше», — рассказала Батыршина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

Батыршина завершила карьеру в 1998 году, позже возглавила сборную Бразилии по художественной гимнастике.