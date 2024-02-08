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«Перед Играми меня укусила собака. Рана не заживала». Батыршина – о пути к серебру ОИ

«Перед Играми меня укусила собака. Рана не заживала». Батыршина – о пути к серебру ОИ
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Обладатель серебряных медалей Олимпийских игр – 1996 в Атланте в художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала о том, как тяжело далась ей эта награда.

«Моё главное достижение в карьере – серебро Олимпийских игр. Да, у меня дома 180 наград, среди них много золотых медалей чемпионатов мира и Европы, но то серебро ни с чем не сравнить. Когда завоевала его, у меня не было никакого разочарования, я была безумно счастлива! Для меня эта медаль – вообще платиновая с бриллиантами!

У меня была тяжелейшая подготовка к Олимпиаде. За месяц до Игр меня на базе в Новогорске укусила собака. Рану не стали зашивать, поэтому она никак не заживала и кровоточила. На Олимпиаду в Атланте мы поехали за две недели до старта, чтобы акклиматизироваться. Стояла жуткая жара, но в зале и Олимпийской деревне работали кондиционеры. Из-за перепадов температуры у меня начался бронхит. Я даже не могла тренироваться нормально, так как задыхалась от кашля. Вся подготовка в итоге получилась смазанной. После такого завоевать серебряную медаль… О большем я и мечтать не могла», — рассказала Батыршина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Российская экс-гимнастка Яна Батыршина в ходе своей спортивной карьеры семь раз завоёвывала золотые медали чемпионатов мира и пять раз становилась лучшей на чемпионатах Европы.

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