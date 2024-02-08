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«Вижу милицию с мигалками — меня все ищут!» Батыршина вспомнила, как сбегала с тренировок

«Вижу милицию с мигалками — меня все ищут!» Батыршина вспомнила, как сбегала с тренировок
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Заслуженный мастер спорта Российской Федерации по художественной гимнастике Яна Батыршина рассказала о том, как в детстве хотела бросить занятия спортом.

«Когда я захотела закончить с гимнастикой в третий раз, то решила, что самое надёжное место, где можно спрятаться – сама база в Новогорске. Я, худенькая и маленькая девочка, спряталась за гимнастическими коврами, которые мы скручивали и приставляли к стенке. А потом был кошмар! Я стояла за этими коврами часов 12. Уже вечер наступил: смотрю в окно и вижу милицию с мигалками – меня все ищут! В зале меня в итоге обнаружил папа, видимо, почувствовал.

У нас был очень серьёзный, взрослый разговор, и мы договорились: если выступаю на Олимпиаде, затем меня никто не будет отговаривать от завершения карьеры. Я смогу закончить в любой момент», — рассказала Батыршина в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

За свою карьеру российская гимнастка Яна Батыршина завоевала 180 медалей, в том числе серебряную награду на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, семь раз становилась чемпионкой мира и пять раз — чемпионкой Европы.

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