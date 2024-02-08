Китай подтвердил участие своих спортсменов в «Играх будущего» в Казани

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Китай подтвердил участие своих спортсменов в «Играх будущего» и других соревнованиях, которые Россия будет проводить в нынешнем году. Это стало известно по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

«Китайская сторона подтвердила участие своих спортсменов в „Играх будущего“ в Казани и других спортивных турнирах, которые Россия будет проводить в текущем году», — приводит слова Ушакова «РИА Новости Спорт».

Напомним, «Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. «Игры будущего» – это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях.