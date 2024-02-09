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Призёр ОИ рапиристка Тибус временно отстранена из-за аномального результата допинг-теста

Призёр ОИ рапиристка Тибус временно отстранена из-за аномального результата допинг-теста
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Чемпионка мира, французская рапиристка Исаора Тибус временно отстранена в связи с аномальным результатом теста на допинг, сообщает пресс-служба Французской федерации фехтования (FFE) со ссылкой на решение Международной федерации фехтования (FIE).

14 января Тибус прошла тестирование на допинг, которое показало аномальный результат. Решение о временной дисквалификации французской спортсменки вступило в силу вчера, 8 февраля.

«Мы обратились к Тибус, и спортсменка выразила полное непонимание, сильное удивление и тревогу в связи с ситуацией. Она отрицает какой-либо преднамеренный акт применения допинга», — говорится в заявлении FFE.

Напомним, Тибус является чемпионкой мира 2022 года в личных соревнованиях и серебряным призёром командного турнира рапиристок на Олимпийских играх в Токио.

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